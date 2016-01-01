痛经、月经量少怎么办？

病情描述及疑问：我女朋友最近两个月月经量特别少，痛得也比以前厉害，怎么办？其他都正常，
擅长：妇产科
按照你说的情况看应该是考虑存在有女性气滞血瘀或者是宫寒受凉方面的问题引起的痛经症状，需要注意女性痛经要做好保暖工作，注意控制心情，不能太激动，注意休息，不要过度劳累，还可敷热水袋、暖宝宝或饮用红糖水、蜂蜜水等进行缓解。如果经常痛得厉害，建议去医院检查，并合理用药。患者可在医生指导下服用定坤丹，此药采用红参、鹿茸、西红花、三七、白芍、熟地黄、当归、白术、枸杞子、黄芩、 香附、茺蔚子、川芎等30味道地药材精制而成，具有滋补气血、调经舒郁的功效，对气血两虚、气滞血瘀引起的痛经症状具有良好疗效。
痛经是由于子宫内膜合成的前列腺素过高,引起子宫异常收缩而发生的.临床上分原发性痛经和继发性痛经.是妇科常见病. 原发性痛经,多发生在月经初潮后的一年内,无盆腔器质性病变,也称功能性痛经,如:心理因素,子宫发育不良,子宫过度前后屈等. 继发性痛经,多发生在月经初潮2年以后,为盆腔器质性病变引起,如:盆腔炎,附件炎,子宫旁组织炎.,子宫内膜异位症,子宫腺肌症.,子宫肌瘤. 建议你及时到医院检查确诊,积极治疗
痛经的原因非常复杂,建议你到医院去看看医生,常见的是妇科炎症和子宫腺肌症,检查清楚后才能有针对性的处理.而且一定注意月经期不要同房和洗澡,避免接触冷水和洗冷水脚,避免吃辛辣生冷食物.可以试试红糖水,红糖性温.有温里的作用,可以疏通筋脉,帮助月经排除的作用.
擅长：妇科,美容科.皮肤科
你好：女性月经量少多见于：1.子宫内膜异位：简单地说子宫内膜异位症就是原本该长在子宫壁内层的组织出现在其他位置上。2.肿瘤：育龄女性最常见的生殖器肿瘤莫过于子宫肌瘤。3.血液病：月经增多也可能不是生殖器官本身的问题，而是血液病的征兆。4.功能异常：如果上述几种情况都不存在，就该考虑内分泌失调的可能了。
擅长：妇产科，阴道炎，盆腔炎，月经不调、产后诸症
引起月经量少的原因很多,如内分泌紊乱,妇科炎症,精神环境的改变,贫血等.另外可能是子宫内膜本身的原因,如子宫内膜结核引起内膜病变或人工流产,刮宫引起子宫内膜薄等长时间的月经量少可能引起闭经或不孕等情况,建议你及时到医院检查,明确病因后积极对症治疗,以免影响身体健康. 找到原因针对性的治疗.
擅长：擅长运用E3蓝痒灭菌无创净疗技术科炎症，流产手术，对各种阴道炎、宫颈炎、盆腔炎有显著疗效。
您好！引起月经不调 量少 发黑的原因有很多，像妇科方面的炎症、避孕药等激素类药物、子宫内膜过薄、体内雌激素水平偏低、情绪、熬夜等都可以引起月经量少，正常月经周期是三到七天，长期月经量少肯定会引起女性内分泌失调、不易受孕等方面的问题，建议及早的到正规医院初步检查一下。确诊是哪方面的原因导致，对症治疗，避免耽误病情，祝您安康
擅长：妇科炎症、宫颈疾病、卵巢囊肿、子宫肌瘤、子宫内膜异位、内分泌疾病等。
你好，建议去做性激素检查及b超检查来确定原因，然后对症治疗调理。
糖尿病只控糖就行么
谷伟军副主任医师
中国人民解放军总医院 内科_内分泌科
恶性肿瘤的膳食与营养
刘炬副主任医师
中国医学科学院肿瘤医院 营养科
妇科疾病答疑
罗新主任医师
暨南大学附属第一医院 妇产科_妇科
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