痛经、月经量少怎么办？

宋宗立 山东省德州市南关卫生室 妇产科 2017-03-24 15:16投诉

按照你说的情况看应该是考虑存在有女性气滞血瘀或者是宫寒受凉方面的问题引起的痛经症状，需要注意女性痛经要做好保暖工作，注意控制心情，不能太激动，注意休息，不要过度劳累，还可敷热水袋、暖宝宝或饮用红糖水、蜂蜜水等进行缓解。如果经常痛得厉害，建议去医院检查，并合理用药。患者可在医生指导下服用定坤丹，此药采用红参、鹿茸、西红花、三七、白芍、熟地黄、当归、白术、枸杞子、黄芩、 香附、茺蔚子、川芎等30味道地药材精制而成，具有滋补气血、调经舒郁的功效，对气血两虚、气滞血瘀引起的痛经症状具有良好疗效。

