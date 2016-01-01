有什么快速缓解痛经的好方法吗？

痛经分为原发性痛经和继发性痛经，两者的区别就是一个伴有妇科疾病，而一个没有。很多痛经女性都是由于原发性痛经，其主要原因就是因为受凉、压力过大、或者体寒从而导致血块过多，难以排出，宫颈收缩从而产生疼痛感。下面就来看看快速止痛的几个方法。
1、用手揉肚子：把两只手搓热，然后放在肚子疼的地方轻轻揉，切记不要太过用力，要轻轻揉，否则会使疼痛加剧。
2、用热水瓶或热水袋：把热水瓶里装满热水，然后放在痛的地方暖暖，这样会缓解痛经的症状，热水才有效哦，温温的水不行的，还有，喝点热水，吃点糖也可以缓解疼痛。
3、蜂蜜姜汤，姜汤能够活血，加速血液循环，并且暖宫，所以月经期间喝姜汤能够很好的帮助经血排出，从而止痛，所以痛经喝姜汤是个不错的选择。如果自己不会煮的话， 也可以选择速溶的蜂蜜姜汤，效果同样不错。
你好：最好不要吃止疼药。 1.喝富硒蜂蜜，姜汤性温，可以帮助月经排出。 2.准备一个热水袋，不过注意不要太烫哦，大约在60—70度差不多了，然后放在小肚子那里，也是可以缓解疼痛的。 3.如果实在是痛得很厉害，也不要强忍，对身体没有好处的，可以去医院看看，检查一下是否有器质性的问题，如果没有的话，可以在医生的指导下吃些药，也可以去看中医，中医的效果比较好。 4.最最重要的一点，要好好休息，在例假快来之前，要注意别太累，不要喝冷的东西。例假期间多休息，痛经的时候采取睡觉休息也是个不错的方法。 5.在小腹上顺时针或者逆时针地揉也可以缓解痛经的。
你好，你的情况是痛经的表现 研究表明 痛经的形成与子宫内膜和血液内前列腺素含量高 是造成痛经的主要原因 分泌期子宫内膜在孕激素的影响下可以合成和释放更多的前列腺素 当子宫内膜脱落时大量的前列腺素释放， 引起子宫平滑肌和血管收缩 发生痛经，如果前列腺素，进入到血液 可以导致胃肠道平滑肌痉挛 导致恶心 呕吐或是腹泻等表现
意见建议：月经期间饮食应该主要以温热为主，蔬菜水果最好也是烤熟或者煮熟后再行食用，月经期不要同房和洗澡,避免接触冷水和洗冷水脚,避免吃辛辣生冷食物.可以试试红糖水,红糖性温.有温里的作用,可以疏通筋脉,帮助月经排除的作用.
你好：最好不要吃止疼药。 1.喝富硒蜂蜜，姜汤性温，可以帮助月经排出。 2.准备一个热水袋，不过注意不要太烫哦，大约在60—70度差不多了，然后放在小肚子那里，也是可以缓解疼痛的。 3.如果实在是痛得很厉害，也不要强忍，对身体没有好处的，可以去医院看看，检查一下是否有器质性的问题，如果没有的话，可以在医生的指导下吃些药，也可以去看中医，中医的效果比较好。 4.最最重要的一点，要好好休息，在例假快来之前，要注意别太累，不要喝冷的东西。例假期间多休息，痛经的时候采取睡觉休息也是个不错的方法。 5.在小腹上顺时针或者逆时针地揉也可以缓解痛经的。
痛经分为原发性痛经和继发性痛经，两者的区别就是一个伴有妇科疾病，而一个没有。很多痛经女性都是由于原发性痛经，其主要原因就是因为受凉、压力过大、或者体寒从而导致血块过多，难以排出，宫颈收缩从而产生疼痛感。下面就来看看快速止痛的几个方法。
1、用手揉肚子：把两只手搓热，然后放在肚子疼的地方轻轻揉，切记不要太过用力，要轻轻揉，否则会使疼痛加剧。
2、用热水瓶或热水袋：把热水瓶里装满热水，然后放在痛的地方暖暖，这样会缓解痛经的症状，热水才有效哦，温温的水不行的，还有，喝点热水，吃点糖也可以缓解疼痛。
3、蜂蜜姜汤，姜汤能够活血，加速血液循环，并且暖宫，所以月经期间喝姜汤能够很好的帮助经血排出，从而止痛，所以痛经喝姜汤是个不错的选择。如果自己不会煮的话， 也可以选择速溶的蜂蜜姜汤，效果同样不错。
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