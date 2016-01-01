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有什么快速缓解痛经的好方法吗？

2010-07-29 02:14 投诉
  • 基本信息：女  
  • 发病时间：不清楚

病情描述及疑问：我今年19，但总是在列假时痛经，还有些犯恶心。有什么快速缓解痛经的简单小方法吗？因为我住在姐姐家，有许多不方便，所以请教

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宋宗立
宋宗立

擅长：妇产科

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宋宗立 山东省德州市南关卫生室   妇产科 2017-03-24 15:22投诉

你说的情况还是考虑存在有女性经期痛经的问题，在痛经的情况下出现的恶心症状属于痛经诱发的胃肠道反应，所以针对性的治疗痛经的问题就可以，对于这样的问题除了在经期适当的腹部的热敷以外还可以适当的服用药物治疗。比如可以考虑服用一段时间的定坤丹。此药采用红参、鹿茸、西红花、三七、白芍、熟地黄、当归、白术、枸杞子、黄芩、 香附、茺蔚子、川芎等30味道地药材精制而成，具有滋补气血、调经舒郁的功效，对气血两虚、气滞血瘀引起的痛经症状具有良好疗效。

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蒋岩
蒋岩

擅长：对妇产科常见病，阴道炎，不孕不育，盆腔积液，习惯性流产等

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蒋岩 河南省驻马店汝南县南余店乡卫生院   妇产科 2010-07-29 14:17投诉

你好，上述情况建议口服月月舒和元胡止痛片为好

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医生会员
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医生会员     2013-05-09 11:41投诉

用欣安乐，我就是用它治好的，半小时见效，三个疗程就治愈了，完全不影响生活

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王涛
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擅长：全科

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王涛 广东省人民医院   全科 2014-04-17 15:05投诉

引起女性痛经的原因有很多，经期肚子疼不可滥用止痛药，一痛经就吃止痛药，会掩盖妇科疾病症状，到发现时，往往已经恶化，长期服用止疼药更会造成神经系统功能紊乱、记忆力降低、失眠等不良后果。要及时到正规医院就诊，找到病因后对症治疗。个人病情还需结合自身实际情况而定；任何疾病都要做到早预防、早发现、早治疗，才是维护健康之根本。

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王桂芳
王桂芳

擅长：全科

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王桂芳 北京潞河医院   全科 2014-04-20 22:32投诉

缓解痛经的办法就是多喝些红糖水 注意保暖 痛经贴的效果是很不错的哦 我的痛经安琪的彻底治好的

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医生会员
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医生会员     2015-08-03 16:58投诉

痛经分为原发性痛经和继发性痛经，两者的区别就是一个伴有妇科疾病，而一个没有。很多痛经女性都是由于原发性痛经，其主要原因就是因为受凉、压力过大、或者体寒从而导致血块过多，难以排出，宫颈收缩从而产生疼痛感。下面就来看看快速止痛的几个方法。

　　1、用手揉肚子：把两只手搓热，然后放在肚子疼的地方轻轻揉，切记不要太过用力，要轻轻揉，否则会使疼痛加剧。

　　2、用热水瓶或热水袋：把热水瓶里装满热水，然后放在痛的地方暖暖，这样会缓解痛经的症状，热水才有效哦，温温的水不行的，还有，喝点热水，吃点糖也可以缓解疼痛。

　　3、蜂蜜姜汤，姜汤能够活血，加速血液循环，并且暖宫，所以月经期间喝姜汤能够很好的帮助经血排出，从而止痛，所以痛经喝姜汤是个不错的选择。如果自己不会煮的话， 也可以选择速溶的蜂蜜姜汤，效果同样不错。

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医生会员
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医生会员     2015-08-24 17:12投诉

你好：最好不要吃止疼药。 1.喝富硒蜂蜜，姜汤性温，可以帮助月经排出。 2.准备一个热水袋，不过注意不要太烫哦，大约在60—70度差不多了，然后放在小肚子那里，也是可以缓解疼痛的。 3.如果实在是痛得很厉害，也不要强忍，对身体没有好处的，可以去医院看看，检查一下是否有器质性的问题，如果没有的话，可以在医生的指导下吃些药，也可以去看中医，中医的效果比较好。 4.最最重要的一点，要好好休息，在例假快来之前，要注意别太累，不要喝冷的东西。例假期间多休息，痛经的时候采取睡觉休息也是个不错的方法。 5.在小腹上顺时针或者逆时针地揉也可以缓解痛经的。

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刘新娟
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刘新娟 青岛市第五人民医院   全科 2016-11-10 19:34投诉

你好，你的情况是痛经的表现 研究表明 痛经的形成与子宫内膜和血液内前列腺素含量高 是造成痛经的主要原因 分泌期子宫内膜在孕激素的影响下可以合成和释放更多的前列腺素 当子宫内膜脱落时大量的前列腺素释放， 引起子宫平滑肌和血管收缩 发生痛经，如果前列腺素，进入到血液 可以导致胃肠道平滑肌痉挛 导致恶心 呕吐或是腹泻等表现
意见建议：月经期间饮食应该主要以温热为主，蔬菜水果最好也是烤熟或者煮熟后再行食用，月经期不要同房和洗澡,避免接触冷水和洗冷水脚,避免吃辛辣生冷食物.可以试试红糖水,红糖性温.有温里的作用,可以疏通筋脉,帮助月经排除的作用.

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继发性痛经
继发性痛经继发性痛经

　　继发性痛经secondary dysmenorrhoea)是因盆腔器质性疾病导致的痛经。盆腔检查及其他辅助检查常有异常发现，可找出继发痛经的原因。

　　继发性痛经secondary dysmenorrhoea)是因盆腔器质性疾病导致的痛经。盆腔检查及其他辅助检查常有异常发现，可找出继发痛经的原因。了解更多继发性痛经的症状、检查、治疗、预防、用药 >>

网友经验

E4627587 2015-08-24 17:12投诉

你好：最好不要吃止疼药。 1.喝富硒蜂蜜，姜汤性温，可以帮助月经排出。 2.准备一个热水袋，不过注意不要太烫哦，大约在60—70度差不多了，然后放在小肚子那里，也是可以缓解疼痛的。 3.如果实在是痛得很厉害，也不要强忍，对身体没有好处的，可以去医院看看，检查一下是否有器质性的问题，如果没有的话，可以在医生的指导下吃些药，也可以去看中医，中医的效果比较好。 4.最最重要的一点，要好好休息，在例假快来之前，要注意别太累，不要喝冷的东西。例假期间多休息，痛经的时候采取睡觉休息也是个不错的方法。 5.在小腹上顺时针或者逆时针地揉也可以缓解痛经的。

E4627587 2015-08-03 16:58投诉

痛经分为原发性痛经和继发性痛经，两者的区别就是一个伴有妇科疾病，而一个没有。很多痛经女性都是由于原发性痛经，其主要原因就是因为受凉、压力过大、或者体寒从而导致血块过多，难以排出，宫颈收缩从而产生疼痛感。下面就来看看快速止痛的几个方法。

　　1、用手揉肚子：把两只手搓热，然后放在肚子疼的地方轻轻揉，切记不要太过用力，要轻轻揉，否则会使疼痛加剧。

　　2、用热水瓶或热水袋：把热水瓶里装满热水，然后放在痛的地方暖暖，这样会缓解痛经的症状，热水才有效哦，温温的水不行的，还有，喝点热水，吃点糖也可以缓解疼痛。

　　3、蜂蜜姜汤，姜汤能够活血，加速血液循环，并且暖宫，所以月经期间喝姜汤能够很好的帮助经血排出，从而止痛，所以痛经喝姜汤是个不错的选择。如果自己不会煮的话， 也可以选择速溶的蜂蜜姜汤，效果同样不错。

zdghnj 2013-05-09 11:41投诉

用欣安乐，我就是用它治好的，半小时见效，三个疗程就治愈了，完全不影响生活

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