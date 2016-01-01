有什么快速缓解痛经的好方法吗？

你好：最好不要吃止疼药。 1.喝富硒蜂蜜，姜汤性温，可以帮助月经排出。 2.准备一个热水袋，不过注意不要太烫哦，大约在60—70度差不多了，然后放在小肚子那里，也是可以缓解疼痛的。 3.如果实在是痛得很厉害，也不要强忍，对身体没有好处的，可以去医院看看，检查一下是否有器质性的问题，如果没有的话，可以在医生的指导下吃些药，也可以去看中医，中医的效果比较好。 4.最最重要的一点，要好好休息，在例假快来之前，要注意别太累，不要喝冷的东西。例假期间多休息，痛经的时候采取睡觉休息也是个不错的方法。 5.在小腹上顺时针或者逆时针地揉也可以缓解痛经的。