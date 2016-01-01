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月经不调吃什么药调理比较好

2011-01-14 02:15 投诉
  • 基本信息：女  
  • 发病时间：不清楚

病情描述及疑问：患者年龄：28
发病时间：一直是这个样子
主要表现：有时一二个月,最多一次达到一年来二次月经
医生诊断及化验结果：
说是体内看缺少一种,不知道是不是黄体酮,我吃补佳乐,黄体酮,吃就来,不吃就不来

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宋宗立
宋宗立

擅长：妇产科

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宋宗立 山东省德州市南关卫生室   妇产科 2017-03-24 15:51投诉

你好，按照你说的情况应该是考虑存在有气血两虚的问题引起的目前出现的月经不调，对于这样的问题属于医学上月经稀发的症状，推荐针对性的增加饮食的营养较好的，再就是适当的配合服用滋补气血的药物治疗，比如可以选择服用定坤丹就可以的，定坤丹采用红参、鹿茸、西红花、三七、白芍、熟地黄、当归、白术、枸杞子、黄芩、 香附、茺蔚子、川芎等30味中药精制而成，具有滋补气血、调经舒郁之功效，患者可在医生指导下使用。

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张华
张华

擅长：擅长对女性不育。子宫肌瘤的临床诊断与治疗

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张华 南宫个人门诊,   全科 2011-01-14 14:15投诉

您好！ 引起月经不调的原因有：内分泌因素、环境因素、心理因素、药物因素及妇科疾病等。您的情况可能是跟内分泌有关，建议您去医院做内分泌系统的检查。

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刘玉平
刘玉平

擅长：妇产科，阴道炎，盆腔炎，月经不调、产后诸症

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刘玉平 邢台妇产科医院    2011-01-14 14:17投诉

是内分泌失调引起的。建议你先去医院做个激素六项检查，查明原因再进行治疗。可服用乌鸡白凤丸调理

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周亚琴
周亚琴

擅长：妇产科

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周亚琴 淮安市清河区妇幼保健所   妇产科 2011-01-14 14:56投诉

可能是黄体功能不太好，需要就诊调经。

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刘鹏
刘鹏

擅长：消化内科疾病的治疗

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刘鹏 任丘市个人门诊,   内科 2011-01-15 14:25投诉

你好
治疗月经不调重在调经以治本，准确诊断，因症而异，先病而经不调者，当先治病，病去则经自调。因经不调而生病者，宜先调经，经调则病自愈。传统医学辨症施治，应用补肾扶脾，理气活血法使气血调和，阴生阳长，脾胃健，精血旺则流自畅。

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王涛
王涛

擅长：全科

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王涛 广东省人民医院   全科 2014-01-22 11:12投诉

月经不调吃什么调理？两个月来一次月经，从中医考虑为月经后期的表现，导致月经后期的原因有

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李瑞萍
李瑞萍

擅长：擅长男女不孕不育症治疗，尤其在输卵管性不孕、排卵障碍等女性不孕和男性弱精、少精等

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李瑞萍 山东红十字会不孕不育医院    2014-01-22 14:33投诉

您好，月经不调很可能是性腺轴之间出现了问题，但是也不排除一些器质性病变，如多囊卵巢、肿瘤、子宫、宫颈炎症和全身慢性疾病等，都会使月经不调，影响正常内分泌水平，导致卵泡发育不良，从而影响正常孕育。从身体健康及不影响正常孕育的角度，建议您到专科医院诊治，在专家的指导下做好相关检查，明确诊断，针对性治疗。

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王丽
王丽

擅长：全科

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王丽 广东省人民医院   全科 2014-05-09 20:08投诉

月经不调是妇科的常见病表现为月经周期或出血量的异常,或是月经前,经期时的腹痛及全身症状
月经不调可以使由于情绪的异常引起 或者是为寒冷刺激 节食饮食不当等引起 中医认为通常是为气血亏虚或者是气血不足导致的 你可以选择用中药的乌鸡白凤丸或者是为桃仁红花汤来治疗 注意合理的休息

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刘兴
刘兴
  • 刘兴医师
  •    整形美容科_非手术美容科
  • 医学资质认证 医生实名认证

擅长：擅长中医调理，内调外养。

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刘兴 保定市第一中心医院    整形美容科_非手术美容科 2014-11-08 15:00投诉

楼主，【您属于典型的内分泌紊乱，气血淤滞造成】。您这个情况比较严重，治疗起来要先令气血通畅，使精血滋养全身，促进血液循环，再由内而外全面调理，彻底平衡内分泌。
巴马舒经中药茶在这方面功效非常不错的，建议您按疗程饮用，即可彻底调好内分泌。内分泌正常了，月经自然如期而至。

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郝雨欣
郝雨欣

擅长：全科

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郝雨欣 妇幼保健院   全科 2015-07-15 17:58投诉

月经不调的发病原因是机体正气不足，抗病能力低下，肾气亏损，，6淫侵袭；7情太过，饮食不节，营养不良，房劳多产，太胖太瘦，跌扑损伤，机械刺激及全身性疾病等诸多因素使卵巢、体内激素调解功能紊乱，导致冲任空虚，血海不能按期满溢，行经规律失常而生病. 治疗月经不调重在调经以治本，准确诊断，因症而异，先病而经不调者，当先治病，病去则经自调.因经不调而生病者，宜先调经，经调则病自愈.传统医学辨症施治，应用补肾扶脾，理气活血法使气血调和，阴生阳长，脾胃健，精血旺则流自畅. 1：处方：丹参20克，当归、党参、玫瑰花、女贞子、广木香各15克，赤芍、旱莲草、延胡、香附各10克，红花、核桃仁各9克，川军6克. 随症加减；经期错后腹痛加炒茴香10克，元桂6克.经期提前加益母草15克. 用法：水煎，日1剂，服2次 疗效：服药5-7剂，有效率达98.7％ 2：处方：红鸡冠花、白鸡冠花各9克 用法：水煎，日1剂，月经来潮前6天，日服2次 疗效：用药6天见效

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郝雨欣
郝雨欣

擅长：全科

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郝雨欣 妇幼保健院   全科 2015-07-27 21:25投诉

从中医角度来讲，月经不调主要是因为脏腑功能失调，气血不和，冲任二脉损伤。调理一般需要3个月到半年。平时可以服用一些中成药如千金妇科调经片。该中成药组方源自清代皇家御医吴谦的《医宗金鉴》，是清宫皇室养血调经秘方。益气养血，养血调经止痛三效合一，可有效解决月经不调、经期腹痛、气色差等症状。 可以吃些乌鸡白凤丸、益母草等调理月经，同时要注意饮食清淡，不吃生冷辛辣的刺激性食物。必要时可根据医嘱服用黄体酮进行治疗.

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李琳玲
李琳玲

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李琳玲 天津市胸科医院   全科 2015-08-11 21:06投诉

引起月经异常的原因很多,如：内分泌失调,子宫疾病,妇科炎症,情绪波动,药物影响,环境改变,过度劳累及精神压力过大等月经不调吃逍遥丸或乌鸡白凤丸，也可以通过中医辩证中药调节。严重的建议去妇科医院就诊。

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李琳玲
李琳玲

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李琳玲 天津市胸科医院   全科 2015-08-17 08:37投诉

倘若月经不能每月按时来潮,则既要牵涉到子宫发育问题,又要涉及到脑垂体与卵巢的功能,此外；以下疾病也可能诱发闭经：1.脑垂体病变,如脑垂体功能紊乱,脑垂体肿瘤等；2.卵巢病变,如卵巢囊肿,卵巢肿瘤,卵巢发育不良等；3.内分泌疾病,如肾上腺皮质功能亢进症；甲状腺功能亢进症等；4.慢性疾病,如贫血,结核,肿瘤,肝硬化,肾炎,糖尿病等；5.其他因素,如精神刺激,紧张,焦虑,气候变化等.

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姚龙夏
姚龙夏

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姚龙夏 武汉市第六医院   全科 2015-09-18 23:06投诉

月经不调也要看是哪种月经不调，比如像月经量多、月经量少吃的药就完全不同，另外还有一个就是月经不调吃什么药一定要根据月经不调的病因来决定，因为月经不调的病因不同，治疗的方法也完全不同，建议您先去医院做一个检查，再决定治疗方案。

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姚龙夏
姚龙夏

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姚龙夏 武汉市第六医院   全科 2015-09-21 21:54投诉

轻度月经不调的治疗：对于轻微的月经病症可通过食疗调理的方法，多吃乌骨鸡、羊肉、鱼子、青虾、对虾、海参、胡桃仁等滋补性的食物。

中度月经不调选用中医方法：通过妇良方调温贴中医药力作用，改善肾脏的血液循环，达到疏肝解郁、养血补肾、补益心脾、活血化瘀等目的。

其它治疗方法：理疗方法。它是要依据每个人的不同生理特性，而采取用的身体外的一种外辐射方法，月经不调的治疗方法是以物理疗法治疗，高能量输出，对病变组织进行接触或非接触同时治疗。

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闵华林
闵华林

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闵华林 天津市第一中心医院   全科 2015-09-23 20:26投诉

你好，可能是由于您体内雌激素水平紊乱引起的月经不调，雌激素可刺激子宫内膜的增生，可以适当服用当归养血口服液、乌鸡白凤丸等中药调经。
意见建议：您做个内分泌的检查，看一下体内的激素水平是否正常，少吃辛辣刺激性食物,祝你健康快乐,永远漂亮

有用(28)
闵华林
闵华林

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闵华林 天津市第一中心医院   全科 2015-10-01 14:09投诉

您做个内分泌的检查，看一下体内的激素水平是否正常，少吃辛辣刺激性食物,祝你健康快乐,永远漂亮

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罗莉
罗莉

擅长：从事计划生育临床工作20余年，临床经验丰富，对终止妊娠，放取宫内节育器及避孕节育指导方面有独特见解。擅长运用薇薇保 宫无痛技术针对大月份引产、早早孕、未生育年轻女性、宫颈狭小患者进行终止妊娠

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罗莉 重庆华西妇产医院   妇产科 2015-10-07 10:17投诉

月经不调的原因有很多，日常调理，在月经期间应该禁止吃辛辣刺激的食物、避免受凉，多喝红糖开水。

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石思美
石思美

擅长：盆腔炎症、宫颈疾病、卵巢病变、阴道炎、外阴白斑、妇科内分泌、子宫肌瘤等。

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石思美 重庆华西妇产医院   妇产科 2015-10-07 14:19投诉

您好，月经不调首先要从生活上进行调理，很多人的月经不调是由自己的生活方式导致的。所以，对于月经不调就要特别的注意生活的调理，从治疗月经不调这个病的角度讲，生活调理也是一种治疗方法，只是人们没有意识到而已。这是属于月经不调的调理措施之一。

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向旻师
向旻师

擅长：妇产科常见病、多发病、无痛人流、私密整形手术等。

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向旻师 重庆华西妇产医院   妇产科 2015-10-15 14:48投诉

月经量少有可能是血虚、气滞、血瘀、寒凝血脉、痰阻等原因所致，建议您到正规的医院检查治疗，或者建议可以服用益母草颗粒调理一下，能活血调经，用于血瘀所致的月经不调，症见经水量少。

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