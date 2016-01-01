月经不调吃什么药调理比较好

郝雨欣 妇幼保健院 全科 2015-07-15 17:58投诉

月经不调的发病原因是机体正气不足，抗病能力低下，肾气亏损，，6淫侵袭；7情太过，饮食不节，营养不良，房劳多产，太胖太瘦，跌扑损伤，机械刺激及全身性疾病等诸多因素使卵巢、体内激素调解功能紊乱，导致冲任空虚，血海不能按期满溢，行经规律失常而生病. 治疗月经不调重在调经以治本，准确诊断，因症而异，先病而经不调者，当先治病，病去则经自调.因经不调而生病者，宜先调经，经调则病自愈.传统医学辨症施治，应用补肾扶脾，理气活血法使气血调和，阴生阳长，脾胃健，精血旺则流自畅. 1：处方：丹参20克，当归、党参、玫瑰花、女贞子、广木香各15克，赤芍、旱莲草、延胡、香附各10克，红花、核桃仁各9克，川军6克. 随症加减；经期错后腹痛加炒茴香10克，元桂6克.经期提前加益母草15克. 用法：水煎，日1剂，服2次 疗效：服药5-7剂，有效率达98.7％ 2：处方：红鸡冠花、白鸡冠花各9克 用法：水煎，日1剂，月经来潮前6天，日服2次 疗效：用药6天见效