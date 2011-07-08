任洪利 冠县冠城镇医院 症状咨询 2011-07-08 14:47投诉

你好，建议用以下方法治疗：

（一）一般治疗：进行体育锻炼，增强体质。平日注意生活规律，劳逸结合，适当营养及充足睡眠。加强经期卫生，避免剧烈运动、过度劳累和防止受寒。

（二）抑制排卵：如病人愿意控制生育，则口服避孕片（复方炔诺酮片或复方甲地孕酮片）为治疗原发性痛经的首选药物。

（三）前列腺素合成抑制剂： 1、芬必得 该类药物能抑制前列腺素合成，使子宫张力和收缩性下降，达到治疗痛经的目的。2、消炎痛也行

（四）β-受体兴奋剂：舒喘灵 2.4mg 每天三次。 在剧烈疼痛时宜用注射法：舒喘灵0.1～0.3mg，静注或间羟舒喘宁0.25～0.5mg，皮下注射，4～8小时1次。

（五）钙通道阻滞剂：心痛定、利心平20～40mg治疗原发性痛经。给药后10～30分钟子宫收缩减弱或消失，肌肉收缩振幅、频率、持续时间均下降，基础张力减少，同时疼痛减轻反应，持续5小时，无特殊副作用。

