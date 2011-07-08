39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品
39健康
首页 妇产科 > 妇科 > 痛经 > 每月经常痛经怎么办

每月经常痛经怎么办

2011-07-08 02:38 投诉
  • 基本信息：女  
  • 发病时间：不清楚

病情描述及疑问：自从初潮后几年，每月经常痛经，持续大半年了，白带除了发黄没有其他症状，每次痛经都持续几小时，很痛

提交
宋宗立
宋宗立

擅长：妇产科

  1. 网友满意：
  2. 回答速度：
访问医生主页
宋宗立 山东省德州市南关卫生室   妇产科 2017-03-24 15:41投诉

按照你说的情况看应该是考虑存在有气滞血瘀的问题引起的症状，女性宫寒痛经的话一般白带呈现淡白色，对于这样的问题需要注意在女性经期不要吃辛辣和寒凉的食物，配合服用定坤丹治疗就可以。此药采用红参、鹿茸、西红花、三七、白芍、熟地黄、当归、白术、枸杞子、黄芩、 香附、茺蔚子、川芎等30种道地药材炮制而成，具有滋补气血、调经舒郁之功效，为山西广誉远国药经典名方，痛经患者可在医生指导下服用。

有用(0)
任洪利
任洪利

擅长：呼吸内科

  1. 网友满意：
  2. 回答速度：
访问医生主页
任洪利 冠县冠城镇医院   症状咨询 2011-07-08 14:47投诉

你好，建议用以下方法治疗：
　　（一）一般治疗：进行体育锻炼，增强体质。平日注意生活规律，劳逸结合，适当营养及充足睡眠。加强经期卫生，避免剧烈运动、过度劳累和防止受寒。
（二）抑制排卵：如病人愿意控制生育，则口服避孕片（复方炔诺酮片或复方甲地孕酮片）为治疗原发性痛经的首选药物。
　　（三）前列腺素合成抑制剂： 1、芬必得 该类药物能抑制前列腺素合成，使子宫张力和收缩性下降，达到治疗痛经的目的。2、消炎痛也行
　　　（四）β-受体兴奋剂：舒喘灵 2.4mg 每天三次。　　在剧烈疼痛时宜用注射法：舒喘灵0.1～0.3mg，静注或间羟舒喘宁0.25～0.5mg，皮下注射，4～8小时1次。　　
（五）钙通道阻滞剂：心痛定、利心平20～40mg治疗原发性痛经。给药后10～30分钟子宫收缩减弱或消失，肌肉收缩振幅、频率、持续时间均下降，基础张力减少，同时疼痛减轻反应，持续5小时，无特殊副作用。

  • 的追问： 2011-07-08 14:50:05 投诉

    我会不会是因为炎症引起的

  • 任洪利 的回复： 2011-07-08 14:52:15 投诉

    您好，根据你的描述，是原发性痛经，不是炎症引起的。

  • 的追问： 2011-07-08 14:54:15 投诉

    可是我是在初潮好几年后才出现痛经的

  • 任洪利 的回复： 2011-07-08 15:14:15 投诉

    您好，因为还是处女，痛经一般是炎症引起的。

  • 的追问： 2011-07-08 14:58:55 投诉

    可是我是在初潮好几年后才出现痛经的

有用(4)
广誉远
广誉远

擅长：

  1. 网友满意：
  2. 回答速度：
访问医生主页
广誉远 广誉远国药   妇科 2016-09-20 17:09投诉

你好，对于宫寒来说平时不要吃生凉食及辛辣刺激食物，平时多注意保暖！
建议：可以吃一些中药来调节，可服用广誉远定坤丹，广誉远定坤丹是女性滋补气血、调经舒郁的非处方药，治疗女性痛经、月经不调、不孕、宫寒、补气血等问题上疗效卓著！

有用(1)

相关问题

每月经常痛经怎么办有关的更多问题， 点击查看>>

有关月经不调的健康经验

分享健康经验，获得现金回报>>
月经不调有关的更多经验，点击查看>>

名医在线

为保障患者权益，我们仅接受有资质的医学专业人士的回答，请您先认证为医生
医生认证

声明：在39问医生平台中所有关于疾病的建议都不能代替执业医师的面对面诊断。医生及网友言论仅代表其个人观点，请谨慎参阅，本站不承担相关法律责任。
39健康网 - 中国第一健康门户网站   Copyright © 2000-2016   未经授权请勿转载 | 联系我们 | 广告合作