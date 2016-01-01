12岁的少女月经不调，如何是好？

保持精神愉快，避免精神刺激和情绪波动，个别在月经期有轻微下腹发胀、腰酸、乳房胀痛、轻度腹泻、容易疲倦、嗜睡、情绪不稳定、易怒或易忧郁等现象，均属正常，不必过分紧张。
注意卫生，预防感染。注意外生殖器的卫生清洁。月经期绝对不能性交。注意保暖，避免寒冷刺激。避免过劳。经血量多者忌食红糖。
内裤要柔软、棉质，通风透气性能良好，要勤洗勤换，换洗的内裤要放在阳光下晒干。
不宜吃生冷、酸辣等刺激性食物，多饮开水，保持大便通畅。血热者经期前宜多食新鲜水果和蔬菜，忌食葱蒜韭姜等刺激运火之物。气血虚者平时必须增加营养，如牛奶、鸡蛋、豆浆、猪肝、菠菜、猪肉、鸡肉、羊肉等，忌食生冷瓜果。
月经失调也称月经不调表现为月经周期或出血量的异常，或是月经前、经期时的腹痛及全身症状。病因可能是器质性病变或是功能失常。 许多全身性疾病...
月经失调也称月经不调表现为月经周期或出血量的异常，或是月经前、经期时的腹痛及全身症状。病因可能是器质性病变或是功能失常。 许多全身性疾病如血液病（血小板无力症）、高血压、内分泌失调、流产、宫外孕、葡萄胎、高催乳素血症、肿瘤(如卵巢肿瘤、子宫肌瘤)、乳腺腺病、结核病（输卵管结核、子宫内膜结核）、炎症（慢性子宫内膜炎、慢性输卵管卵巢炎）等均可引起月经失调。了解更多月经不调的症状、检查、治疗、预防、用药 >>
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