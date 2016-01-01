12岁的少女月经不调，如何是好？

基本信息：女

发病时间：不清楚

病情描述及疑问：我女儿2011年2月来了初潮，每个月都有不准。9月22日来月经到10月5日结束，几天后又来了，一个星期前看过医生，也吃了药，到现在还没结束，女儿今年是毕业生，每天上课，没时间看医生，周六、日医生不开诊，做父母的我，担心死了