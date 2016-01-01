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12岁的少女月经不调，如何是好？

2011-10-25 10:13 投诉
  • 基本信息：女  
  • 发病时间：不清楚

病情描述及疑问：我女儿2011年2月来了初潮，每个月都有不准。9月22日来月经到10月5日结束，几天后又来了，一个星期前看过医生，也吃了药，到现在还没结束，女儿今年是毕业生，每天上课，没时间看医生，周六、日医生不开诊，做父母的我，担心死了

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宋宗立
宋宗立

擅长：妇产科

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宋宗立 山东省德州市南关卫生室   妇产科 2017-03-24 16:07投诉

你说的情况导致的病因主要是考虑存在有青春期少女气血两虚的可能性引起的月经不调，对于这样的问题推荐针对性的通过中药调整治疗为主较好的，注意平常不要吃辛辣和寒凉的食物，比如可以选择服用定坤丹治疗。定坤丹内含多种中药有效成分，具有滋补气血、调经舒郁之功效，特别对气血两虚、气滞血瘀所致的月经不调具有良好的效果。

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王星武
王星武

擅长：湖南医学院毕业后先后从事内科外科与妇产科工作四十年,熟悉内科,外科,妇产科等常见病多发病防治

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王星武 市一医院   全科 2011-10-25 22:21投诉

少女的卵巢发育不完善如果月经没有按时来仍然是正常的没有问题的

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杨淑卿
杨淑卿

擅长：中西医结合治疗不孕症、月经病等

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杨淑卿 山东乳山市人民医院   妇产科 2011-10-26 09:27投诉

年龄还小，还在发育期，月经不规律是正常现像，随着年龄不断增长，月经也会慢慢规律正常，放心好了。

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石淑懿
石淑懿

擅长： 擅长，对各种妇科手术，如：妇科肿瘤，子宫肌瘤、卵巢肿瘤、宫颈癌、子宫体癌等；女性内分泌疾病，如：不孕症、更年期综合征、月经不调等；妇科疑难症、高危计划生育手术、阴式子宫切除术、腹腔镜宫腔镜手术、宫颈锥切术、妇科肿瘤手术、绝育后复通术等有独特经验。

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石淑懿 北京北海医院,   妇产科 2011-10-26 15:44投诉

保持精神愉快，避免精神刺激和情绪波动，个别在月经期有轻微下腹发胀、腰酸、乳房胀痛、轻度腹泻、容易疲倦、嗜睡、情绪不稳定、易怒或易忧郁等现象，均属正常，不必过分紧张。

注意卫生，预防感染。注意外生殖器的卫生清洁。月经期绝对不能性交。注意保暖，避免寒冷刺激。避免过劳。经血量多者忌食红糖。
内裤要柔软、棉质，通风透气性能良好，要勤洗勤换，换洗的内裤要放在阳光下晒干。

不宜吃生冷、酸辣等刺激性食物，多饮开水，保持大便通畅。血热者经期前宜多食新鲜水果和蔬菜，忌食葱蒜韭姜等刺激运火之物。气血虚者平时必须增加营养，如牛奶、鸡蛋、豆浆、猪肝、菠菜、猪肉、鸡肉、羊肉等，忌食生冷瓜果。

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周亚琴
周亚琴

擅长：妇产科

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周亚琴 淮安市清河区妇幼保健所   妇产科 2011-10-31 22:42投诉

现在的症状应该与卵巢功能不完善有关，现在可以口服宫血宁。

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李若彤
李若彤

擅长：全科

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李若彤 广东省人民医院    2013-10-14 11:27投诉

12岁的少女月经过程,12的女孩，应该是月经刚刚初潮的，刚开始的时候，月经是不太规律的，这个都是正常的

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李若彤
李若彤

擅长：全科

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李若彤 广东省人民医院    2013-10-15 21:52投诉

12岁的少女月经，现在发育还没成熟,月经不调是正常现象,注意加强营养,增强体质,随着年龄,会逐渐恢复正常.青春期少女情绪容易发生波动,学习,工作紧张,运动量大,以及环境,气候的变化和营养失调等因素,影响大脑皮层对卵巢激素的调节作用,从而导致月经失调. 如果月经周期波动超过15天，或是间期超过3个月，就要去医院请专科医生检查一下了，以免耽误病情。祝您健康。

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月经不调（别名：月经失调）
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　　月经失调也称月经不调表现为月经周期或出血量的异常，或是月经前、经期时的腹痛及全身症状。病因可能是器质性病变或是功能失常。　　许多全身性疾病如血液病（血小板无力症）、高血压、内分泌失调、流产、宫外孕、葡萄胎、高催乳素血症、肿瘤(如卵巢肿瘤、子宫肌瘤)、乳腺腺病、结核病（输卵管结核、子宫内膜结核）、炎症（慢性子宫内膜炎、慢性输卵管卵巢炎）等均可引起月经失调。了解更多月经不调的症状、检查、治疗、预防、用药 >>

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