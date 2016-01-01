月经经血颜色发黑，经期痛经是怎么回事啊？

任春梅 沧州市中医医院 2012-12-30 20:45投诉

病情分析：你好，月经颜色偏黑可能与炎症有关。其实，每个月都要来的月经血就是体内血管中所流动的血，应该是鲜红的。但由于经血混杂了脱落的子宫内膜碎片、子宫颈粘液和阴道上皮细胞，所以看上去颜色发暗，不像皮肤破损所流出的血那么鲜红，并且在月经血中还掺杂着一些小薄碎片。特别是有一部分人月经血比较少，在子宫阴道停留的时间一长，颜色就更加发暗。所以，在注意月经血颜色的同时，还要注意月经周期、月经持续的时间、月经量以及自己本人有没有不舒服的表现。痛经的原因是由于子宫内膜合成的前列腺素过高，引起子宫异常收缩而发生的。补充矿物质是痛经治疗方法之一。避免过甜或过咸的垃圾食物，多吃蔬菜、水果、鸡肉、鱼肉，月经前和经期禁酒并补充钙、钾及镁等矿物质。注意保暖：女性尤其要重视腰腹部保暖，经期前后可使用腹部热敷垫或热水袋、多喝热药草茶或柠檬汁以保持身体暖和，加快血液循环，松弛肌肉、尤其是痉挛充血的骨盆部位。 医学治疗是直接的痛经治疗方法。痛经严重者可遵循医嘱服用对症药物，运用中医学疗法如中草药热敷、针灸治疗等。或者经医师指导酌服止痛药品等积极改善痛经问题

指导意见：根据您的情况看可考虑为气滞血瘀。可服用一些月月舒冲剂、失笑散、当归浸膏片、妇科得生丸、调经补血丸等药物进行治疗。注意卫生，预防感染。注意外生殖器的卫生清洁。月经期绝对不能性交。注意保暖，避免寒冷刺激。避免过劳。不宜吃生冷、酸辣等刺激性食物，多饮开水，保持大便通畅，忌食葱蒜韭姜等刺激运火之物。可以食用如牛奶、鸡蛋、豆浆、猪肝、菠菜、猪肉、鸡肉、羊肉等，忌食生冷瓜果。