病情描述及疑问：我女儿现在17岁了，12岁半开始来例假，但是一直没有规律，刚开始那几次还比较正常，后来每次出血量越来越少，而且来一两次就会停一段时间，以前最多停三个月，去年开始已经超过半年没有来例假了，我想咨询一下，以后她会不会就没有月经了，会不会导致不孕，可不可以服用什么药调节，谢谢！
擅长：妇产科
正常的情况下女性在月经初潮后两年的月经应该是比较规律的，如果是出现周期不规律并且月经量持续减少的话应该是首先考虑气血两虚的问题引起的，需要针对性的增加孩子饮食的营养，平常不要吃辛辣和寒凉的食物。再就是需要配合服用定坤丹调整治疗。定坤丹内含多种中药有效成分，具有滋补气血、调经舒郁之功效，特别对气血两虚、气滞血瘀所致的月经不调具有良好的效果。
擅长：心血管疾病，呼吸，消化，泌尿，内分泌，神经，眼及五官，骨科，妇科，儿科，以及各种其它科室疾病。
你好，月经有些失调，在青春期是多见，你可考虑现在也做超声或是再过几年再看看的了
擅长：对无痛人流，计划生育和各类阴道炎、尿道炎、宫颈炎、宫颈糜烂、盆腔炎、附件炎等妇科炎症等领域内取得了巨大的突破。
17岁女孩子月经不调怎么办 绿色综合疗法根据女性的生理、心理特点，为女性制定一套综合的内分泌失调调整方案--中西医治疗内分泌方法，通过对患者的生理、病史、精神等多方面入手， 明确病因后，因人因病而异，采用绿色物理疗法进行调节，达到治与防的双重功效。精调细养女性内分泌，对女性月经不调、闭经、痛经、功血、多囊卵巢综合症、更年期综合症等有显著的治疗作用。
擅长：擅长领域：秦秋凤主任从事妇科临床近40年，多次前往北京上海等三甲医院进修学习，对妇科疾病的诊治积累了丰富的经验。
您好，建议你先排除影响月经的外界因素,可以再观察一段时间,在日常生活方面应有规律,多注意休息,避免劳累过度,尤其是经期要防寒避湿.防止过度节食,戒烟限酒.注意自己的饮食结构,多食用瘦肉,谷类,深绿叶蔬菜及含钙丰富的食物,不宜过食生冷.保持心情舒畅.加强锻炼,提高身体素质.如果症状仍未改善建议及时到医院检查,明确病因,以便遵医嘱及早针对性的治疗.祝早日康复!
擅长：
病情分析： 月经来潮的持续时间一般为3～7天，出血量在100毫升之内，以第2～3天为最多。月经血一般呈暗红色，不凝固，除血液外，还含有子宫内膜碎片、宫颈粘液及阴道上皮细胞。 指导意见： 若果出血月经不调，建议医院对症治疗吗、，适当可以考虑中药调理身体，希望满意
建议，体重对月经有一定的影响，但应该做相应的检查如B超，看看子宫卵巢的发育情况，做性激素六项看看卵巢的功能，在进行治疗，可以按揉三阴交穴位的
糖尿病只控糖就行么
谷伟军副主任医师
中国人民解放军总医院 内科_内分泌科
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罗新主任医师
暨南大学附属第一医院 妇产科_妇科
抓住5月生长黄金季
李宏主任医师
珠江医院 儿科
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