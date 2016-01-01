17岁女孩子月经不调怎么办

宋宗立 山东省德州市南关卫生室 妇产科 2017-03-24 15:54投诉

正常的情况下女性在月经初潮后两年的月经应该是比较规律的，如果是出现周期不规律并且月经量持续减少的话应该是首先考虑气血两虚的问题引起的，需要针对性的增加孩子饮食的营养，平常不要吃辛辣和寒凉的食物。再就是需要配合服用定坤丹调整治疗。定坤丹内含多种中药有效成分，具有滋补气血、调经舒郁之功效，特别对气血两虚、气滞血瘀所致的月经不调具有良好的效果。