为什么大姨妈总是推迟一个多月才来甚至更久

你好，你这个表现是需要考虑月经不调的，是需要检查B超及激素六项看看的，是否吃了避孕药的
你好，第一我没吃过避孕药，第二我上次来过大姨妈不过上次的大姨妈也是推迟了两个月，这次又推迟了一个多月没来？请问下这是怎么了
要是没吃了避孕药是需要考虑月经不调可能的，建议你先检查告诉你的那些看看的，然后考虑治疗的。
你好那我检查的话都要查哪些啊？而且我的外阴就外面那右边会痒为什么啊
你好，你这个是可以检查上面告诉你的那两个的，局部的瘙痒是需要考虑和外阴炎可能有关系的。
月经失调也称月经不调表现为月经周期或出血量的异常，或是月经前、经期时的腹痛及全身症状。病因可能是器质性病变或是功能失常。 许多全身性疾病...
月经失调也称月经不调表现为月经周期或出血量的异常，或是月经前、经期时的腹痛及全身症状。病因可能是器质性病变或是功能失常。 许多全身性疾病如血液病（血小板无力症）、高血压、内分泌失调、流产、宫外孕、葡萄胎、高催乳素血症、肿瘤(如卵巢肿瘤、子宫肌瘤)、乳腺腺病、结核病（输卵管结核、子宫内膜结核）、炎症（慢性子宫内膜炎、慢性输卵管卵巢炎）等均可引起月经失调。了解更多月经不调的症状、检查、治疗、预防、用药 >>
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