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为什么大姨妈总是推迟一个多月才来甚至更久

2014-05-14 10:45 投诉
  • 基本信息：女  25岁
  • 发病时间：不清楚

病情描述及疑问：为什么大姨妈总是推迟一个多月才来甚至更久

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宋宗立
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擅长：妇产科

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宋宗立 山东省德州市南关卫生室   妇产科 2017-03-24 15:57投诉

你说的情况如果是月经经常推迟超过一周的话肯定是不正常的，对于这样的问题一般是因为气滞血瘀或者是气血两虚的问题引起的，需要针对性的增加饮食的营养较好的，再就是适当的配合服用定坤丹治疗。定坤丹内含多种中药有效成分，具有滋补气血、调经舒郁之功效，特别对气血两虚、气滞血瘀所致的月经不调具有良好的效果。

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王丽
王丽

擅长：擅长内、外、妇、儿科各种疾病的诊治如：肺炎、胃肠道疾病、神经系统疾病、心血管系统疾病、内分泌系统、阴道炎、宫颈炎、糜烂、肌瘤不孕不育、痔疮、疝气、骨折、小儿支气管炎、腹泻等疾病

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王丽 响水县中医院   内科 2014-05-14 22:46投诉

你好，你这个表现是需要考虑月经不调的，是需要检查B超及激素六项看看的，是否吃了避孕药的

  • 的追问： 2014-05-14 22:51:06 投诉

    你好，第一我没吃过避孕药，第二我上次来过大姨妈不过上次的大姨妈也是推迟了两个月，这次又推迟了一个多月没来？请问下这是怎么了

  • 王丽 的回复： 2014-05-14 22:47:39 投诉

    要是没吃了避孕药是需要考虑月经不调可能的，建议你先检查告诉你的那些看看的，然后考虑治疗的。

  • 的追问： 2014-05-14 23:11:30 投诉

    你好那我检查的话都要查哪些啊？而且我的外阴就外面那右边会痒为什么啊

  • 王丽 的回复： 2014-05-15 06:06:48 投诉

    你好，你这个是可以检查上面告诉你的那两个的，局部的瘙痒是需要考虑和外阴炎可能有关系的。

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