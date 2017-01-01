原发性痛经怎么样才能治好

何伟棋 医学 妇产科 2008-05-22 22:54投诉

原发性痛经的治疗经验



妇女在经期前后或经期出现小腹及腰骶部疼痛，称痛经。一般多好发于青年妇女或青春期少女。是妇科常见病之一，严重者甚至可以影响到工作和生活。



那么痛经是如何产生的呢？原来痛经可以分为原发性痛经和继发性痛经两种。原发性痛经没有器质性病变，与植物神经功能紊乱及前列腺素释放有关。而继发性痛经则是由于手术、分娩、流产、经期剧烈运动等原因造成女性生殖器官的炎症、粘连、子宫内膜异位症等病变而引起的。



青春期少女的痛经多属于原发性痛经。由于子宫尚未发育完全，宫颈内口或宫颈管狭窄，子宫位置过度后倾后屈，经血流通不畅，使子宫必须加强收缩才能排除经血，子宫肌痉挛性收缩，导致组织缺血引起疼痛。在大量经血排出后疼痛即消失，因而痛经多发生在经期的第一、二天。此外，精神过度紧张、敏感、劳累、受寒、生活习惯突然改变、健康状态不良等，也可以引起子宫的痉挛性收缩，导致痛经。另有一种较特殊的情况：子宫内膜整块剥脱，排出不畅引起的痉挛性收缩而导致的痛经，称膜样痛经。



原发性痛经主要表现为初潮后，经期的第一、二天下腹或腰骶部放射性疼痛，一部分人在经前一、二天即开始疼痛，有些患者伴恶心、呕吐、尿频、苍白冷汗，必须卧床方能有所缓解。膜样痛经则在经期3~4天疼痛最剧烈，膜状物排出后疼痛随即消失。



原发性痛经的治疗原则是精神治疗与药物治疗并重。经期注意劳逸结合及经期卫生，避免剧烈活动、情绪波动、注意保暖等。适当应用止痛药物如：复方颠茄片、阿司匹林等。激素治疗主要应用于已发育成熟的青年妇女，对青春期少女不宜使用。祖国医学经过上千年的医学实践，对于治疗痛经积累了大量的经验。中医认为痛经主要是由于血淤停滞、淤阻胞宫、胞脉，使经行滞涩，不通则痛。治疗上以理气活血、行淤止痛为治则。常用药物如：血府逐淤汤、八珍汤等。



最新研究发现“速效救心丸”由于其强大的活血化淤、行气止痛功能被由于妇科治疗原发性痛经（注），收到意想不到的良好效果。剂量为每次10~20粒，每天1~2次，视病情而定。临床应用总有效率大95.0%，未见明显不良反应，疗效确切，原发性痛经患者不妨一试。



1．痛经的原因



月经期间发生剧烈的小肚子痛，月经过后自然消失的现象，叫做痛经。多数痛经出现在月经时，部分人发生在月经前几天。月经来潮后腹痛加重，月经后一切正常。腹痛的特点与月经的关系十分密切，不来月经就不发生腹痛。因此，与月经无关的腹痛，不是痛经。痛经可分为原发性痛经和继发性痛经两种。原发性痛经是指从有月经开始就发生的腹痛，继发性痛经则是指行经数年或十几年才出现的经期腹痛，两种痛经的原因不同。原发性痛经的原因为子宫口狭小、子宫发育不良或经血中带有大片的子宫内膜，后一种情况叫做膜样痛经。有时经血中含有血块，也能引起小肚子痛。继发性痛经的原因，多数是疾病造成的，例如子宫内膜异位、盆腔炎、盆腔充血等。近年来发现，子宫内膜合成前列腺素增多时，也能引起痛经。因此，需要通过检查，确定痛经发生的原因之后，针对原因进行治疗。



2．痛经的饮食调养



妇女在行经前后或经期，出现下腹及腰骶部疼痛，严重者腹痛剧烈，面色苍白，手足冰冷，甚至昏厥，称为“痛经”，亦称“行经腹痛”。痛经常持续数小时或l—2天，一般经血畅流后，腹痛缓解。本病以青年妇女较为常见，是妇女常见病之一。中医认为痛经多因气血运行不畅或气血亏虚所致。临床常见有气滞血瘀、寒凝胞宫、气血虚弱、湿热下注等症。饮食疗法能起到较好的防治作用。痛经患者在月经来潮前3-5天内饮食宜以清淡易消化为主。应进食易于消化吸收的食物，不宜吃得过饱，尤其应避免进食生冷之食品，因生冷食品能刺激子宫、输卵管收缩，从而诱发或加重痛经。月经已来潮，则更应避免一切生冷及不易消化和刺激性食物，如辣椒、生葱、生蒜、胡椒、烈性酒等。此期间病人可适当吃些有酸味的食品，如酸菜、食醋等，酸味食品有缓解疼痛作用。此外，痛经者无论在经前或经后，都应保持大便通畅。尽可能多吃些蜂蜜、香蕉、芹菜、白薯等。因便秘可诱发痛经和增加疼痛感。有人认为，痛经病人适量饮点酒能通经活络，扩张血管，使平滑肌松弛，对痛经的预防和治疗有作用。如经血量不多可适量地饮些葡萄酒，能缓解症状，在一定程度上还能起到治疗作用。葡萄酒由于含有乙醇而对人体有兴奋作用。情绪抑郁引起痛经者适当喝点儿葡萄酒，能够起到舒畅情绪、疏肝解闷的作用，使气机和利。另外，葡萄酒味辛甘性温，辛能散能行，对寒湿凝滞的痛经症，可以散寒祛湿，活血通经；甘温能补能缓，对气血虚弱而致的痛经，又能起到温阳补血、缓急止痛的效果。



痛经患者平时饮食应多样化，不可偏食，应经常食用些具有理气活血作用的蔬菜水果，如荠菜、洋兰根、香菜、胡萝卜、橘子、佛手、生姜等。身体虚弱、气血不足者，宜常吃补气、补血、补肝肾的食物，如鸡、鸭、鱼、鸡蛋、牛奶、动物肝肾、鱼类、豆类等。



妇女行经期间或行经后有轻微腹痛、下坠等不适是正常现象。但若这种不适明显加重 ,影响到工作及生活 ,需要治疗时 ,则称为痛经 ,痛经可分为原发性和继发性两种。原发性痛经于初潮后即开始 ,多为功能性 ,以未婚未育年轻女性多见。疼痛多在行经数小时后发生 ,或在经前 1～ 2天开始 ,经期加重。疼痛可表现为腹绞痛、胀痛、坠痛 ,疼痛剧烈时可有恶心、呕吐、面色苍白、四肢发冷 ,甚至出现虚脱等现象。



原发性痛经一般由以下几种因素引起 :①内分泌因素 :排卵后在孕激素的作用下 ,分泌期子宫内膜能合成和释放较多的前列腺素 ,而前列腺素可促进平滑肌收缩和痉挛 ,以致子宫缺血而引起痛经。原发性痛经绝大多数均在有排卵的月经期发生。②子宫因素 :子宫发育不良可因子宫收缩力差或不协调而引起痛经 ,子宫畸形、子宫过度倾屈、子宫颈口狭窄梗阻均可使经血血流不畅 ,造成经血潴留 ,从而刺激子宫收缩 ,引起痛经。③少数人由于精神紧张 ,对月经生理认识不足 ,会产生恐惧性疼痛。痛经在一定程度上还与个人对疼痛的敏感程度有关。



原发性痛经中 ,精神因素占有比较重要的位置。青春期少女由于生殖器官发育尚不成熟 ,精神情绪不够稳定 ,对月经缺乏正确的认识 ,最容易出现痛经。因此家长要教育她们正确认识有关月经的生理卫生知识 ,认识到月经是一种正常的生理现象。经期时要注意保持情绪舒畅、乐观 ,消除对月经的恐惧或紧张心理 ,以免因气滞血瘀而加重痛经的症状。行经期应注意经期卫生 ,避免剧烈运动和过度劳累 ,忌食生冷食物 ,并注意腹部保暖。冷天外出时要注意加衣服 ,以防寒冷刺激,同时应注意避免冷水洗浴 ,或在冷水中工作。已婚妇女在经期应绝对禁止房事 ,以免细菌侵入阴道引起感染而加重痛经。



青少年平时要注意加强身体锻炼 ,增强体质。有甲状腺功能减退、贫血、便秘等全身疾病的患者应及时治疗。多食高蛋白食物 ,如鱼、肉、奶、蛋等以及新鲜的蔬菜水果。

