宋宗立 山东省德州市南关卫生室 妇产科 2017-03-24 15:24投诉

对于女性痛经的问题导致的病因比较多，大部分的痛经都是气滞血瘀或者是宫寒受凉的问题引起的，需要注意平常不要吃辛辣和寒凉的食物，适当的腹部的热敷才可以，再就是可以选择服用定坤丹治疗，此药采用红参、鹿茸、西红花、三七、白芍、熟地黄、当归、白术、枸杞子、黄芩、 香附、茺蔚子、川芎等30味道地药材精制而成，具有滋补气血、调经舒郁的功效，对气血两虚、气滞血瘀引起的痛经症状具有良好疗效。