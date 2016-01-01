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痛经吃什么中药调理

2014-07-09 12:11 投诉
  • 基本信息：女  26岁
  • 发病时间：不清楚

病情描述及疑问：一直以来都有痛经，每次痛的时候就是吃点止痛药，听好友说中药效果不错，痛经吃什么中药调理啊？

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宋宗立
宋宗立

擅长：妇产科

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宋宗立 山东省德州市南关卫生室   妇产科 2017-03-24 15:24投诉

对于女性痛经的问题导致的病因比较多，大部分的痛经都是气滞血瘀或者是宫寒受凉的问题引起的，需要注意平常不要吃辛辣和寒凉的食物，适当的腹部的热敷才可以，再就是可以选择服用定坤丹治疗，此药采用红参、鹿茸、西红花、三七、白芍、熟地黄、当归、白术、枸杞子、黄芩、 香附、茺蔚子、川芎等30味道地药材精制而成，具有滋补气血、调经舒郁的功效，对气血两虚、气滞血瘀引起的痛经症状具有良好疗效。

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谢亚成
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谢亚成 怀化市泰雅医院   全科 2014-07-09 00:12投诉

医认为痛经主要是由于气血亏虚所致，一般药物很难根治，中医中药长期临床实践积累了许多非常有效的治疗方法，见效快，疗效确切，建议你采用传统中药山药、玉竹、虫草、桂圆肉、丁香、广东紫珠、坤草、鸡血藤、千金拔、麦冬、阿胶、乌蛇、制首乌、太子参、青阳参、铁胆粉、紫河车、白鱼膘、怀牛膝、鹿角霜、炮山甲、赤白芍各、红花、桃仁、紫云英、鲜罗勒、石楠叶、仙茅、仙灵脾、肉苁蓉、败酱草、菟丝子、路路通、生薏仁、红藤、熟地、三棱、片姜黄、生甘草治疗，许多患者治愈后不复发。这些传统中药配合使用可以补气养血，平补阴阳，从而达到气血双盛，标本兼治，对痛经有非常独到的治疗作用。

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韩左成
韩左成

擅长：全科

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韩左成 来宾市房福医院   全科 2014-07-09 00:12投诉

痛经的原因非常复杂,建议你还是应该到医院去看看医生,常见的是妇科炎症和子宫腺肌症,检查清楚后才能有针对性的处理.如果是气血亏虚型的，最好是多吃些补气血的食物，大枣，桂圆，可以服用中药归脾汤即可。

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罗莉
罗莉

擅长：从事计划生育临床工作20余年，临床经验丰富，对终止妊娠，放取宫内节育器及避孕节育指导方面有独特见解。擅长运用薇薇保 宫无痛技术针对大月份引产、早早孕、未生育年轻女性、宫颈狭小患者进行终止妊娠

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罗莉 重庆华西妇产医院   妇产科 2015-05-26 17:31投诉

痛经严重者不能长期吃止痛药的，需要及时到医院做治疗。因为长期服用止痛药可能会形成依赖性，且对身体也有副作用。
另外，建议您平时要注意加强锻炼，提高身体素质。经期注意保暖，多喝温开水。

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痛经（别名：经期疼痛）
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　　痛经dysmenorrhea)，系指经期前后或行经期间，出现下腹部痉挛性疼痛，并有全身不适，严重影响日常生活者。分原发性和继发性两种。经过详细妇科临床检查未能发现盆腔器官有明显异常者，称原发性痛经，也称功能性痛经。继发性痛经则指生殖器官有明显病变者，如子宫内膜异位症、盆腔炎、肿瘤等。了解更多痛经的症状、检查、治疗、预防、用药 >>

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