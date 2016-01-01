医认为痛经主要是由于气血亏虚所致，一般药物很难根治，中医中药长期临床实践积累了许多非常有效的治疗方法，见效快，疗效确切，建议你采用传统中药山药、玉竹、虫草、桂圆肉、丁香、广东紫珠、坤草、鸡血藤、千金拔、麦冬、阿胶、乌蛇、制首乌、太子参、青阳参、铁胆粉、紫河车、白鱼膘、怀牛膝、鹿角霜、炮山甲、赤白芍各、红花、桃仁、紫云英、鲜罗勒、石楠叶、仙茅、仙灵脾、肉苁蓉、败酱草、菟丝子、路路通、生薏仁、红藤、熟地、三棱、片姜黄、生甘草治疗，许多患者治愈后不复发。这些传统中药配合使用可以补气养血，平补阴阳，从而达到气血双盛，标本兼治，对痛经有非常独到的治疗作用。
痛经dysmenorrhea)，系指经期前后或行经期间，出现下腹部痉挛性疼痛，并有全身不适，严重影响日常生活者。分原发性和继发性两种。经过详细妇科临床检...
痛经dysmenorrhea)，系指经期前后或行经期间，出现下腹部痉挛性疼痛，并有全身不适，严重影响日常生活者。分原发性和继发性两种。经过详细妇科临床检查未能发现盆腔器官有明显异常者，称原发性痛经，也称功能性痛经。继发性痛经则指生殖器官有明显病变者，如子宫内膜异位症、盆腔炎、肿瘤等。了解更多痛经的症状、检查、治疗、预防、用药 >>
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