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治疗痛经什么药最好

2014-07-13 06:38 投诉
  • 基本信息：女  22岁
  • 发病时间：不清楚

病情描述及疑问：主要症状:几年来一直有痛经的情况,会冒冷汗,身体会发抖,站都站不稳.有时还想呕吐,心跳也快得很.发病时间:来月经的第一天,痛2-3个时,治疗痛经什么药最好呢?

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宋宗立
宋宗立

擅长：妇产科

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宋宗立 山东省德州市南关卫生室   妇产科 2017-02-27 15:50投诉

痛经分为原发性痛经和继发性痛经，原发性痛经一般年龄在30岁以下，继发性痛经多由于器质性疾病引起，对于原发性痛经西药经常采用非甾体抗炎药或者止痛剂，如消炎痛等，可以暂时缓解疼痛，中药有广誉远生产的定坤丹，有300年的历史，是经典中药，有滋补气血，调经舒郁的功效，月经前10天服用，每天两次，一次一瓶，不仅可以和西药一样迅速缓解疼痛，对降低日后的痛经风险效果更佳。

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陈家熙
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陈家熙 安康市恒安医院   全科 2014-07-13 18:38投诉

您好,痛经的原因很多,一般多见于子宫内膜异位症或者子宫腺肌病.建议您做B超检查先明确病因针对病因治疗,有能效的缓解痛经.防止经血逆流,防止内膜种植.例如子宫颈狭窄,子宫极度后屈的及时的治疗等.

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韩颜冉
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韩颜冉 丹东市长虹医院   全科 2014-07-13 18:38投诉

你好!你的痛经是由于饮食中缺乏钙镁等矿物质造成的子宫平滑肌痉挛所致,药物治疗效果不好,只是单纯止痛,没有从根本上治疗痛经,很多人都陷入了治疗误区,止痛药物对人体没有好处的,痛经是人体给你发出的强有力的严重缺钙的信号,这就是一般医生和营养学医生的认识不同之处.不要一痛经就想到用药,先考虑一下营养方面的因素.女孩有痛经现象,其实产生这一现象的原因正是由于血中的钙含量不足导致的.在月经开始约十天前,血钙含量会持续稳定地下降,由于血钙的不足,导致月经前出现紧张,不安,头痛,失眠和心情沮丧等情绪,最终出现了痛经.因此钙是女性不可缺少的重要物质,而钙的吸收和利用,又有赖于镁.镁作为矿物质中的一种,它能通过自身的特性,帮助人体有效地利用钙.因此我建议,你不妨平日在饮食当中摄入充足的钙,镁等矿物质,在月经前或经期中,应另外补充钙,镁,你的痛经就完全可以得到缓解.

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广誉远
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广誉远 广誉远国药   妇科 2016-09-25 22:21投诉

你好，根据您的叙述因属于原发性痛经是指从有月经开始就发生的腹痛，每次月经期都会发作。原发性痛经的原因为子宫口狭小、子宫发育不良或经血中带有大片的子宫内膜，后一种情况叫做膜样痛经。有时经血中含有血块，也能引起小肚子痛。
建议：对于不同原因导致的痛经女性建议服用广誉远定坤丹，广誉远定坤丹是女性滋补气血、调经舒郁的非处方药，治疗女性痛经、月经不调、不孕、宫寒、补气血等问题上疗效卓著。并且还具备改善皮肤暗黄、黄褐斑、美容养颜的作用。

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王一新
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王一新 首都医科大学附属北京妇产医院    全科 2017-01-19 13:21投诉

中医认为痛经多因气血运行不畅或气血亏虚所致。应进食易于消化吸收的食物，不宜吃得过饱，尤其应避免进食生冷之食品，因生冷食品能刺激子宫、输卵管收缩，从而诱发或加重痛经。月经已来潮，则更应避免一切生冷及不易消化和刺激性食物，如辣椒、生葱、生蒜、胡椒、烈性酒等。此期间病人可适当吃些有酸味的食品，如酸菜、食醋等，酸味食品有缓解疼痛作用。

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王一新
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王一新 首都医科大学附属北京妇产医院    全科 2017-01-19 13:22投诉

中医穴位按摩法治疗比较不错。三阴交穴分是足厥阴肝经、足太阴脾经、足少阴肾经，这三条经脉的交会。交会的穴位按摩会有更加的功效。对这个穴位的按摩可以缓解很多症状，利肾化血。可以缓解痛经等症状外，也对一些肾虚等男性病有益。按摩手法为在每次月经前1周左右的时间点揉三阴交。方法是将拇指立起来，放在三阴交的穴位上，向胫骨内抠按，揉大约1分钟，停下来再揉1分钟，反复5～6次。

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宋宗立
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宋宗立 山东省德州市南关卫生室   妇产科 2017-03-24 15:38投诉

按照你说的情况看应该是考虑存在有宫寒受凉以及气滞血瘀的问题引起的女性痛经，对于这样的问题首先需要注意在经期前后的保暖，不要吃辛辣和寒凉的食物才可以，再就是可以选择配合服用定坤丸治疗。此药采用红参、鹿茸、西红花、三七、白芍、熟地黄、当归、白术、枸杞子、黄芩、 香附、茺蔚子、川芎等30种道地药材炮制而成，具有滋补气血、调经舒郁之功效，为山西广誉远国药经典名方，痛经患者可在医生指导下服用。

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张伟
张伟
  •    妇产科
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擅长：擅长不孕不育，人流，宫颈炎症等各类妇科疾病的诊断治疗。

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张伟 河北保定阜平县台峪乡卫生院   妇产科 2012-09-06 17:24

分析：

建议：病情分析：根据你的情况考虑最好是在月经前开始用药
指导意见：注意经期的卫生，注意少食生冷刺激性食物即可，

来自治疗痛经的药什么时候吃最好？的回复
马杜红
马杜红
  •    妇产科
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擅长：主治阴道炎，月经不调，内分泌失调等系列疾病。希望可以帮助到更多的人，以尽绵薄之力

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马杜红 卫生室   妇产科 2012-12-06 20:01

分析：

建议：病情分析：你好，痛经可能是妇科炎症引起的，需要检查治疗
指导意见：痛经注意经期保健，避免辛辣饮食，根据症状可以服用田七痛经胶囊，芬必得治疗，必要时做个B超看看是否有盆腔炎，子宫内膜炎等引起的，根据检查结果确定治疗

来自如何治疗痛经?治疗痛经的药物有哪些的回复
熊依飞
熊依飞

擅长：常见妇产科疾病

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熊依飞 新建中心医院    2013-03-04 08:19

分析：

建议：病情分析：你好，您说的药物效果不一定好，注意检查是不是有妇科炎症或者子宫内膜异位症疾病出现。
指导意见：先妇科检查，有炎症的话先积极治疗，注意卫生。

来自贴在肚子上根治痛经的药叫什么名字的回复

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