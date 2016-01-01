韩颜冉 丹东市长虹医院 全科 2014-07-13 18:38投诉

你好!你的痛经是由于饮食中缺乏钙镁等矿物质造成的子宫平滑肌痉挛所致,药物治疗效果不好,只是单纯止痛,没有从根本上治疗痛经,很多人都陷入了治疗误区,止痛药物对人体没有好处的,痛经是人体给你发出的强有力的严重缺钙的信号,这就是一般医生和营养学医生的认识不同之处.不要一痛经就想到用药,先考虑一下营养方面的因素.女孩有痛经现象,其实产生这一现象的原因正是由于血中的钙含量不足导致的.在月经开始约十天前,血钙含量会持续稳定地下降,由于血钙的不足,导致月经前出现紧张,不安,头痛,失眠和心情沮丧等情绪,最终出现了痛经.因此钙是女性不可缺少的重要物质,而钙的吸收和利用,又有赖于镁.镁作为矿物质中的一种,它能通过自身的特性,帮助人体有效地利用钙.因此我建议,你不妨平日在饮食当中摄入充足的钙,镁等矿物质,在月经前或经期中,应另外补充钙,镁,你的痛经就完全可以得到缓解.