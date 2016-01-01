月经不调还有月经量少是什么原因

张伟侠 郑州同济医院 妇产科 2016-11-23 10:56投诉

月经量少很多女性朋友并不当回事，其实时间久了就会导致严重的后果。月经是女性身体的晴雨表，月经出现了问题，也就表示女性身体上存在某些疾病，月经量少的原因是什么？月经量少怎么调理？

1：一些女性为了保持良好的身材，为了减肥，都会过度节食，造成身体营养不良。

2：精神压力大，生闷气等心理方面的刺激也容易导致女性月经不正常

3：女性作息不规律容易导致内分泌失调，从而导致月经不调

4：经期受寒受凉，会使盆腔内的血管过分抽缩，就会出现月经量少，甚至闭经的症状。

5：子宫内膜本身的原因，如子宫内膜结核引起内膜病变或人工流产、刮宫引起子宫内膜薄、先天性子宫小等。

6：食物调节法：多吃含铁和有营养的食物。铁是血液的必须微量元素，很多女性贫血就是因为缺铁，所以女性朋友要多吃含铁及有营养的食物。

7：运动调节法：月经期间，许多女性会出现身体不适的情况。因此，在经期到来前三天，可以根据自己的情况来决定运动形式，以较为轻柔、舒缓、放松，拉伸的运动为主，经期第五天，身体开始恢复，此时可以开始进行慢走、慢跑等有氧运动。

8：西药调理法：一般的西药调理女性月经都是通过补充一些雌性激素来促使女性重来月经，最常见的就是黄体酮，但是这只能治标不治本，用的时间长了会打破体内激素平衡，反而适得其反。而且月经不调的原因有很多，最好不要自己乱用药。祝您健康！

