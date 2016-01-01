月经不调还有月经量少是什么原因
月经量少是指月经来潮时经量较正常人为少，多因血虚、气滞、血瘀、寒凝血脉、痰阻等原因所致。
月经过少的病因病理有虚有实，虚者多因身体虚弱，大病、久病、失血或饮食劳倦伤脾，或房劳伤肾，而使血海亏虚，经量减少；实者多由瘀血内停，或痰湿壅滞，经脉阻滞，血行不畅，经血减少。
月经周期基本正常，经量明显减少，甚至点滴即净，或经期缩短不足两天，经量也少者，称为月经过少，又称经水涩少。一般认为经量少于30毫升，即为月经过少。本病常为闭经的前驱表现。月经过少可与周期异常并见，如经期量少或后期量少。
如属口服避孕药或肌注避孕针而导致月经过少，则应停药，并可参照本病论治。月经过少的诊断，一般是指连续发生二次以上。如一贯正常的，突然过少者，应注意是否受孕早期的先兆流产，或异位妊娠所表现的少量阴道出血，必须进一步做有关检查以鉴别。
月经不调还有月经量少是什么原因
导致月经量少的原因主要有以下几种：
(1)血虚：身体血虚或者外伤性出血，产后大出血，手术后出血皆可造成身体营血亏虚，血海不充以致经量减少。
( 2)肾虚：先天肾气肾精不足，或者房事过多、生产过多、人工流产等损伤肾脏，以致肾气不足，精血不充，血海空虚以致经量减少。
(3)血瘀：女性经期受寒，身体受到寒邪侵袭，血被寒凝；或经期间与人争吵、心情郁闷，以致气滞血瘀；或外伤造成淤血内停，都可能使经血运行不畅，发生月经过少的情形。
(4)痰湿：身体肥胖的女性，属痰湿性体型；因为痰湿阻塞经脉，使经血运行不畅，从而发生月经过少。有些女性长期服用避孕药，也会出现月经渐渐减少的情形。少女月经初潮，经量通常不多，而更年期女性出现月经过少是正常的生理现象，这些都不需要治疗。除此之外，如果女性发现月经量不断减少则要及时去医院检查治疗，以免发生月经闭阻的现象。
女人月经量少的原因主要在于气血不足，内分泌紊乱等因素。在生活中如何调理这几方面很重要，一定要重视。 心情很重要。人的心情和压力都会影响月经的正常， 所以尽量不要让自己过的太压抑了。 忌生冷。来经前一个星期生冷不要吃对于月经正常的人来说，来经前或来经时吃生冷没什么，但对于月经不调的人 是一定要注意的。来经的时候朂好不要下冷水，一般来说月经 来是可以下冷水的，但对于月经不正常的人来说，朂好还是不 要下冷水。导致月经不调和月经量少的原因很多，如血虚、气滞、血瘀、寒凝血脉、痰阻等原因。建议您到院中医科找经验丰富的中医师进行脉诊。
月经失调的原因很多,如:,常见如卵巢功能异常,1.子宫疾病,2.宫腔疾病,3.内分泌功能紊乱 ,4.妇科炎症,5.情绪波动,6.药物影响,环境改变,过度劳累及精神压力过大等.,建议你先排除影响月经的外界因素,可以再观察一段时间,在日常生活方面应有规律,多注意休息,避免劳累过度,尤其是经期要防寒避湿.防止过度节食,戒烟限酒.注意自己的饮食结构,多食用瘦肉,谷类,深绿叶蔬菜及含钙丰富的食物,不宜过食生冷.保持心情舒畅.加强锻炼,提高身体素质.如果症状仍未改善建议及时到医院检查,明确病因,以便遵医嘱及早针对性的治疗.
月经量少很多女性朋友并不当回事，其实时间久了就会导致严重的后果。月经是女性身体的晴雨表，月经出现了问题，也就表示女性身体上存在某些疾病，月经量少的原因是什么？月经量少怎么调理？
1：一些女性为了保持良好的身材，为了减肥，都会过度节食，造成身体营养不良。
2：精神压力大，生闷气等心理方面的刺激也容易导致女性月经不正常
3：女性作息不规律容易导致内分泌失调，从而导致月经不调
4：经期受寒受凉，会使盆腔内的血管过分抽缩，就会出现月经量少，甚至闭经的症状。
5：子宫内膜本身的原因，如子宫内膜结核引起内膜病变或人工流产、刮宫引起子宫内膜薄、先天性子宫小等。
6：食物调节法：多吃含铁和有营养的食物。铁是血液的必须微量元素，很多女性贫血就是因为缺铁，所以女性朋友要多吃含铁及有营养的食物。
7：运动调节法：月经期间，许多女性会出现身体不适的情况。因此，在经期到来前三天，可以根据自己的情况来决定运动形式，以较为轻柔、舒缓、放松，拉伸的运动为主，经期第五天，身体开始恢复，此时可以开始进行慢走、慢跑等有氧运动。
8：西药调理法：一般的西药调理女性月经都是通过补充一些雌性激素来促使女性重来月经，最常见的就是黄体酮，但是这只能治标不治本，用的时间长了会打破体内激素平衡，反而适得其反。而且月经不调的原因有很多，最好不要自己乱用药。祝您健康！
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