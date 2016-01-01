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熬夜导致的月经不调，怎么办？

2014-09-14 03:34 投诉
  • 基本信息：女  21岁
  • 发病时间：最近一个星期

病情描述及疑问：熬夜导致的月经不调，怎么办？

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宋宗立
宋宗立

擅长：妇产科

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宋宗立 山东省德州市南关卫生室   妇产科 2017-03-24 16:14投诉

你说的情况导致的病因主要是考虑存在有生活不良习惯的问题引起的自身体质差异诱发月经不调的问题，对于这样的问题经常熬夜的话很容易造成气血两虚以及失调的问题，建议你可以选择针对性的服用滋补气血的药物治疗较好的，比如可以选择服用定坤丹治疗就可以，定坤丹内含多种中药有效成分，具有滋补气血、调经舒郁之功效，特别对气血两虚、气滞血瘀所致的月经不调具有良好的效果。

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王丽
王丽

擅长：擅长内、外、妇、儿科各种疾病的诊治如：肺炎、胃肠道疾病、神经系统疾病、心血管系统疾病、内分泌系统、阴道炎、宫颈炎、糜烂、肌瘤不孕不育、痔疮、疝气、骨折、小儿支气管炎、腹泻等疾病

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王丽 响水县中医院   内科 2014-09-14 15:34投诉

你好，你现在首先是需要避免劳累，受凉，熬夜这些的哦，然后观察看看月经是否正常的，不正常是需要吃调经丸及益母草治疗的

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陶金诺
陶金诺

擅长：避孕流产

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陶金诺 河北医大   妇产科 2014-09-14 15:34投诉

分析：该情况可以考虑是内分泌失调

建议： 你的情况应该是内分泌紊乱造成的月经失调,可服用乌鸡白凤丸来调理,要养成良好的饮食习惯,要有科学的生活规律

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龙学正
龙学正

擅长：长期从事外科、内科、妇科、肛肠科，专业工作3年有余，积累较多临床工作经验，擅长外科、内科、妇科、肛肠科常见病的诊治，发表学术论文多篇，广受患者好评。

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龙学正 湖南中医药大学第二附属医院   中西医结合科_中医科 2014-09-15 21:43投诉

你好，你这种情况，可以服用千金妇科调经片，该中成药益气养血调经止痛四效合一，可有效解决月经不调、经期腹痛、经期前后不定、气色差等症状。平时你还应该注意饮食，保持心情愉快，少吃辛辣、生冷食物。多注意休息，尽量不要熬夜，饮食要均衡，多锻炼身体，增强体质。 希望可以帮到你！

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杨益琼
杨益琼

擅长：擅长：各类计划生育，无痛人流、无痛分娩等各类手术。

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杨益琼 武汉现代女子医院   妇产科 2014-09-17 16:41投诉

您描述的月经表现看属于月经不调，月经不调表现主要是月经量的异常或间隔周期异常，您六月份开始半年时间生活作息问题经常熬夜，月经现在不能按时来潮，这些都符合月经不调的表现，熬夜可以影响月经，首先需您恢复正常作息时间，避免熬夜，有胸部胀痛腰酸小腹痛的症状，可以考虑使用加味逍遥丸调理，如果让月经近期来潮，可以考虑遵医嘱使用黄体酮或大黄蛰虫丸调理。

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秦秋凤
秦秋凤

擅长：擅长领域：秦秋凤主任从事妇科临床近40年，多次前往北京上海等三甲医院进修学习，对妇科疾病的诊治积累了丰富的经验。

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秦秋凤 合肥军大医院   妇科 2016-04-05 10:34投诉

你好，患者可以再就医的同时，试着调整自己的心态的，要自己养成一个良好的生活方式，平时要适当放松自己，不可让自己承受过大的压力，而且要早睡的，一段时间下来，相信月经不调的症状会慢慢的好起来的

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王菲
王菲

擅长：

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王菲 合肥军大医院   妇科 2016-04-05 11:27投诉

常年熬夜者应根据作息时间表，并不断修改至适应。常熬夜者切忌忧虑和恐惧，应树立信心，在夜晚工作中保持愉快的心情和高昂的情绪。加强锻炼身体。可根据自己的年龄和兴趣进行锻炼，提高身体素质。熬夜中如感到精力不足或者欲睡，就应做一会儿体操、太极拳或到户外活动一下

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全民健康管理中心
全民健康管理中心

擅长：

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全民健康管理中心     2017-03-06 20:35投诉

您好，经常熬夜对导致内分泌失调，从而导致月经紊乱，对女性来说经常熬夜对身体的伤害是很大的，建议您养成良好的作息习惯，或者去医院咨询一下医生吃点中药进行调理下，祝您早日康复。17030625

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胡刚学
胡刚学

擅长：眼科疾病

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胡刚学 衡阳第一社区医院,湖南省衡阳市   全科 2011-01-29 10:43

分析：

建议：你好！像你这种情况有可能是炎症或内分泌失调引起的。
建议你先去医院做个B超检查和激素六项检查，查明原因再进行治疗。主要多见于内分泌问题,不用过于担心,祝你早日康复！

来自月经周期短是什么原因引起的?的回复
魏建林
魏建林

擅长：妇科

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魏建林 邢台市威县第二人民医院   妇科 2011-10-12 12:36

分析：

建议：你好，有可能是内分泌失调、妇科炎症引起的，建议去医院妇科检查一下，确诊病因以后进行对症治疗就可以的。

来自什么原因会导致月经不正常的回复
杨雪英
杨雪英

擅长：妇科

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杨雪英 泸州医学院   妇科 2012-05-16 22:04

分析：

建议：你好这个情况应该是月经失调啊，可以用黄体酮催经，一般情况用药一周时间来月经的

提问者对于答案的评价：
askPJGH3：谢谢杨医生!!我已经在打黄体酮了,医生说呀打三针才有效.

来自导致月经推迟的原因都有哪些的回复

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　　月经失调也称月经不调表现为月经周期或出血量的异常，或是月经前、经期时的腹痛及全身症状。病因可能是器质性病变或是功能失常。　　许多全身性疾病如血液病（血小板无力症）、高血压、内分泌失调、流产、宫外孕、葡萄胎、高催乳素血症、肿瘤(如卵巢肿瘤、子宫肌瘤)、乳腺腺病、结核病（输卵管结核、子宫内膜结核）、炎症（慢性子宫内膜炎、慢性输卵管卵巢炎）等均可引起月经失调。了解更多月经不调的症状、检查、治疗、预防、用药 >>

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