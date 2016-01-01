熬夜导致的月经不调，怎么办？

宋宗立 山东省德州市南关卫生室 妇产科 2017-03-24 16:14投诉

你说的情况导致的病因主要是考虑存在有生活不良习惯的问题引起的自身体质差异诱发月经不调的问题，对于这样的问题经常熬夜的话很容易造成气血两虚以及失调的问题，建议你可以选择针对性的服用滋补气血的药物治疗较好的，比如可以选择服用定坤丹治疗就可以，定坤丹内含多种中药有效成分，具有滋补气血、调经舒郁之功效，特别对气血两虚、气滞血瘀所致的月经不调具有良好的效果。