熬夜导致的月经不调，怎么办？

分析：
建议：你好！像你这种情况有可能是炎症或内分泌失调引起的。
建议你先去医院做个B超检查和激素六项检查，查明原因再进行治疗。主要多见于内分泌问题,不用过于担心,祝你早日康复！
分析：
建议：你好，有可能是内分泌失调、妇科炎症引起的，建议去医院妇科检查一下，确诊病因以后进行对症治疗就可以的。
分析：
建议：你好这个情况应该是月经失调啊，可以用黄体酮催经，一般情况用药一周时间来月经的
提问者对于答案的评价：
askPJGH3：谢谢杨医生!!我已经在打黄体酮了,医生说呀打三针才有效.
月经失调也称月经不调表现为月经周期或出血量的异常，或是月经前、经期时的腹痛及全身症状。病因可能是器质性病变或是功能失常。 许多全身性疾病...
月经失调也称月经不调表现为月经周期或出血量的异常，或是月经前、经期时的腹痛及全身症状。病因可能是器质性病变或是功能失常。 许多全身性疾病如血液病（血小板无力症）、高血压、内分泌失调、流产、宫外孕、葡萄胎、高催乳素血症、肿瘤(如卵巢肿瘤、子宫肌瘤)、乳腺腺病、结核病（输卵管结核、子宫内膜结核）、炎症（慢性子宫内膜炎、慢性输卵管卵巢炎）等均可引起月经失调。了解更多月经不调的症状、检查、治疗、预防、用药 >>
5分钟回复，10万医生，免费在线咨询